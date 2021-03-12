Три человека пострадали в ДТП со “скорой” на Алексеевке

Сегодня в 13:20 на пересечении проспекта Людвига Свободы и улицы Ахсарова столкнулись Toyota Corolla и автомобиль скорой медицинской помощи Citroen Jumper: троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 20-летняя девушка, управлявшая автомобилем Toyota, не предоставила преимущество в движении “скорой”, двигавшейся с включенным световым сигналом на запрещающий сигнал светофора.

Травмы в результате столкновения получили три женщины: 54-летняя пассажирка Toyota, а также 26-ти летняя фельдшер и 61-летняя врач “скорой”.

Агентство Телевидения Новости