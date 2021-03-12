Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:48
Просмотров: 111

Три человека пострадали в ДТП со “скорой” на Алексеевке

Три человека пострадали в ДТП со “скорой” на Алексеевке

Сегодня в 13:20 на пересечении проспекта Людвига Свободы и улицы Ахсарова столкнулись Toyota Corolla и автомобиль скорой медицинской помощи Citroen Jumper: троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 20-летняя девушка, управлявшая автомобилем Toyota, не предоставила преимущество в движении “скорой”, двигавшейся с включенным световым сигналом на запрещающий сигнал светофора.

Травмы в результате столкновения получили три женщины: 54-летняя пассажирка Toyota, а также 26-ти летняя фельдшер и 61-летняя врач “скорой”.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 