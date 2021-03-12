Харьковщина остается в «желтой» зоне карантина

Харьковщина на ближайшее время остается в «желтой» зоне карантина.

Как сообщается на сайте ХОГА, об этом во время брифинга 12 марта рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

Он подчеркнул, что распоряжением председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук была создана рабочая группа, которая занимается вопросами противодействия распространению коронавирусной болезни и проведения в области прививочной кампании. В состав рабочей группы входят специалисты облгосадминистрации, медики и ученые.

«Мы сейчас разрабатываем все вопросы, связанные с COVID-19, с профилактикой болезни, с вакцинацией и лечением», - сказал Михаил Черняк.

По данным Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, по состоянию на 11 марта заболеваемость коронавирусной болезнью в области увеличилась на 18%.

«Но мы продолжаем находиться в «желтой» зоне карантина. Однако риск вспышки болезни велик. Поэтому мы должны строго соблюдать все условия карантина - и, прежде всего, масочный режим», - сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА.

По словам Михаила Черняка, сейчас в опорных больницах области свободными остаются более половины коек, определенных для лечения больных COVID-19. Кроме того, готовы принимать больных две железнодорожные больницы - это 700 коек.

«Сегодня все, кто нуждаются в лечении, получают медицинские услуги в определенных больницах. Все койки обеспечены кислородом, лекарственные средства есть в наличии. Но мы понимаем, что существуют определенные риски, поэтому мы готовимся, чтобы разворачивать дополнительные койки, в случае необходимости. В целом ситуация контролируемая», - отметил Михаил Черняк.

Агентство Телевидения Новости