"Экологическая проблема, которая коснется всего Харькова" Жители поселка Жихарь просят не допустить добычу сланцевого газа

Игорь Терехов встретился с жителями поселка Жихор. Люди обеспокоены возможной добычей сланцевого газа недалеко от их домов. Уверены, если начнется бурение, под угрозой окажется ряд стратегически важных объектов города, экология и собственно - их здоровье.

Елена Шуличенко, жительница поселка Жихарь

Це дуже близько до наших помешкань. Ось щойно показували карти, де планують ставити вишки газовидобувна компанія, вони знаходяться - один кілометр до будівель

Сейчас продолжается работа совместно с юридическим департаментом по решению судов - все для того, чтобы выяснить, действительно ли газодобывающая компания получила документы на пользование землей в поселке Жихор законно. Также было направлено обращение к Президенту Украины.

Игорь Терехов, и.о. Харьковского городского головы

Конечно, мы будем стоят на стороне людей. Моя четкая позиция, мы не должны позволить ухудшить экологию, а именно такое, разработка сланцевого газа - ухудшит экологию. Поэтому, очень серьезный вопрос и этот вопрос у нас в приоритете. Потому, что с одной стороны он ухудшит экологию и второе, это экологическая проблема, которая коснется всего города Харькова.

Среди других актуальных вопросов, которые беспокоят жителей Харькова - обновление коммунального хозяйства, ремонты подъездов, лифтового оборудования и игровых площадок. Отдельное место занимают и вопросы социальной сферы — это материальная помощь на лечение и проведение операций.

Елена Рожок, жительница города Харькова

Был вопрос по поводу строительства стадиона и уборки территории, которая никогда не убирается. Поставили на 2022 год постройку стадиона для деток

Анна Федоренко, жительница города Харькова

У меня ребенок с дистрофией Дюшена — это тяжелый генетический диагноз. Требуется большая помощь от государства. Мы знаем, что Игорь Александрович помогает и это реальная помощь. И сейчас мы услышали слова поддержки

Для того, чтобы держать под контролем работу городских служб и предприятий каждую неделю проводятся плановые рабочие совещания. В частности, на последнем заседании обсуждали подготовку коммунальных служб к весенне-летнему периоду, реконструкцию внутриквартальных дорог и ремонты в медицинских учреждениях.

Агентство Телевидения Новости