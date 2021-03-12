И в трамвай, и в супермаркет: история енота Кекса, которого лучше не оставлять одного ни на минуту

- Енотик. Это ж енот? - Да. - Мой малыш. - А банки все пооткрывал? - Не, банки он не открывает, он краны открывает. - А как его зовут? - Кекс. - Кексик. А вы популярны, Вас видно.

Экзотический полосатик в образе супергероя этот супермаркет на ХТЗ посетил впервые и сразу вызвал шквал «мимимишности», как у покупателей,

Тамара, покупательница

Было плохое настроение, у меня поднялось очень сильно настроение, я обожаю этих зверят всяких

так и у всего персонала супермаркета, который сбежался, чтобы если не погладить или сфотографировать, то хотя бы полюбоваться смешным животным.

Енота здесь знают из социальных сетей, где Кекс - так зовут пушистого - уже успел стать харьковской звездой, ездя в общественном транспорте и посещая рынки и магазины со своей владелицей Натальей.

Як Вам такий пухнастий покупець? - Дуже нравиться, первий раз таке.

А это уже реакция малышей в сквере, здесь Наталья со своим любимцем гуляет ежедневно. Детям даже иногда приходится делить с пушистиком горки на детских площадках

Енотик? Да, енотик…

Сами мамы трогать Кекса опасаются, но к детям подпускают без раздумий.

Ольга, местная жительница

Подпускаем, дети любят животных. Да, Машуня, не бойся, не бойся, иди, погладь енотика

Евгения, местная жительница

С удовольствием мы бы завели, и не только такого, но пока по площади не получается.

Наталья, говорит, мечтала об этом «бандите» лет 5 и вот перед новым годом все-таки приобрела 4-месячного любимца за 500 долларов. За нового члена семьи были все – и муж, и 12-летний сын, беспокоилась только семья, как енот будет ладить с их годовалым лабрадором.

Впрочем, переживали бесполезно, животные, говорит Наталья, сразу стали не разлей вода.

Наталья Левик, владелица енота по имени Кекс

Мы встаем в шесть утра, кушаем, моем все, что видим, ложимся еще спать после ночи, пару часов досыпаем. Потом встаем уже полностью - идем гулять. Гуляем с ним часа два, приходим, кушаем, и у них начинаются игры с собакой, собака его занимает еще на пару часов, потом мы идем гулять все вместе с собакой. Так проходит еще пару часов, приходим, кушаем и опять идем гулять. В среднем в день я гуляю минимум 6 часов.

Сейчас Кексику уже восьмой месяц, сначала малыш с рук не слезал, а сейчас облюбовал себе другое удобное место - на шее, здесь и свободы больше, и угол обзора лучше.

На еду Кекса в день Наталья тратит в среднем с полсотни гривен, пушистый сильно харчами не перебирает - ест сырое мясо, рыбу, креветки, сыр, орехи и перепелиные яйца. Последние - это самая большая гастрономическая любовь у Кекса.

Ломай, ломай, оно цокнутое, ломай. Сейчас он найдет, где дырочка, и вылакает его.

Ломать - это точно про Кекса - энергии у красавчика хоть отбавляй. Он очень любит купать в тазиках все, что попадет на глаза, даже те же домашние гаджеты.

Но вот обои, говорит Наталья, ее любимцу безразличны. А так список разрушений от его милых лапок - немалый. Взять хотя бы диван, в котором живет Кекс, - его полосатый разодрал до неузнаваемости.

У нас съеденный диван, съеденный телефон, съеденные наушники и каждая наша новая игрушка живет минут 10…

Несмотря на свой непоседливый характер, Кексик - ну очень социальный, хорошо ладит и со взрослыми, и с детьми, и со всеми домашними животными.

Наталья Левик, владелица енота по имени Кекс

Я Вам хочу сказать, что я не жалею — это экзотическое животное, да, оно требует много ухода, но оно и дарит очень много ласки и любви. Если нас где-то видят, то мы не специально — это не пиар, просто это ребенок, которого нельзя оставить одного, ну, и в принципе ни на кого его оставить нельзя, потому что чужие люди не могут совладать с ним.

Агентство Телевидения Новости