Авария на Академика Павлова и ДТП на проспекте Людвига Свободы: подробности

Накануне вечером на улице Академика Павлова произошло ДТП: трамвай сбил человека.

Свидетелем происшествия была Вера, она как раз возвращалась домой, говорит, на трамвайных путях в это время работали коммунальщики, и она подумала, что водитель уже заметил людей и вовремя остановится. Но водитель трамвая, скорее всего, на что-то отвлекся и не успел затормозить. От удара мужчина упал на землю, люди, которые были рядом, немедленно вызвали скорую помощь.

Вера, очевидец

Шла по алее по направлению к «Героев Труда» и увидела, что едет трамвай навстречу, потом услышала звук тормозов, крики, подбежала, пострадавший лежал весь в крови, его напарник держал. Когда подошла, все лицо было в крови, шла сильно кровь.

Информация о наезде трамвая на человека на спецлинию «103» поступила в шесть часов вечера.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил, что медицинская бригада оказала мужчине первую помощь и доставила пострадавшего в больницу.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Коли бригада прибула на місце події, через 4 хвилини з’ясувалось, що у постраждалого важка черепно-мозкова травма, в стані коми його доправили до міської лікарні швидкої допомоги

Еще одна авария произошла уже сегодня на проспекте Людвика Свободы: на этот раз дорогу не поделили машина скорой помощи и легковой автомобиль TOYOTA, который не предоставил дорогу спецтранспотру.

В результате аварии незначительные травмы получили фельдшер и врач, мать и ребенок, которые также находились в машине скорой помощи, не пострадали. Водитель TOYOTA травм не получил, а отделался легким испугом.





Агентство Телевидения Новости