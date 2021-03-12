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Смертельное ДТП на Академика Павлова: суд определил меру пресечения водителю «Subary Legacy”

Смертельное ДТП на Академика Павлова: суд определил меру пресечения водителю «Subary Legacy”

Водителя автомобиля «Subary Legacy» арестовали 60 суток с правом внесения залога в размере 181 600 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло рано утром 11 марта по улице Академика Павлова. 24-летний водитель «Subary Legacy», находясь в состоянии алкогольного опьянения, по данным правоохранителей, не справился с управление, выехал на «встречку» и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21114». 30-летний водитель последнего автомобиля от полученных травм умер в карете «скорой».

Водителю иномарки следователи сообщили о подозрении в совершении преступления. Это ч.2 ст.286 ККУ.

Ему грозит до 8-ми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

 

Агентство Телевидения Новости

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