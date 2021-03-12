Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления в Госбюджет

За два месяца 2021 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 10,4 млрд. грн. налогов.

Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко.

По информации пресс-службы Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,8 млрд. грн. (или на 21%).

Как отметила Галина Феденко, среди основных бюджетоформирующих платежей в госбюджет было уплачено:

- почти 5,3 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров (+ 8,8%);

- почти 2,7 млрд. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

- 1,9 млрд. грн. акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (больше в 4 раза);

- 0,4 млрд. грн. налога на прибыль предприятий.

Кроме того, от крупных работодателей Харковского региона поступило 138 млн. грн. налогов и сборов с физических лиц, что на 6,6% больше, чем было уплачено за два месяца 2020 года.

В феврале текущего года крупным бизнесом в Государственный бюджет уплачено почти 5,7 млрд. грн., что на 1,1 млрд. грн., или на 24,7% превышает показатель февраля прошлого года.

Также в управлении разъяснили, как заполнять налоговые накладные на неплательщика НДС. Так, на дату возникновения налоговых обязательств плательщик НДС обязан составить налоговую накладную (НН) в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации согласно порядка №1307. Этим Порядком определено, что при составлении налоговой накладной в верхней левой части таких НН в графе «Не подлежит предоставлению получателю (покупателю) по причине" делается пометка «X» и указывается тип причины.

В частности, в случае поставки товаров / услуг покупателю, не зарегистрированному в качестве плательщика НДС, и в случае составления НН по ежедневным итогам операций указывается тип причины «02» - составлена на поставки неплательщику налога; «03» - составлена на поставки товаров / услуг в счет оплаты труда физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с плательщиком налога; «07» - составлена на операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины; «11» - составлена по ежедневным итогам операций.

Также определено, что в случае поставки товаров/услуг покупателю-неплательщику НДС, и в случае составления налоговой накладной по ежедневным итогам операций в графе «Получатель(покупатель)» указывается «Неплательщик», а в строке «индивидуальный налоговый номер покупателя» отражается условный индивидуальный налоговый номер «100000000000». Строка же «Налоговый номер налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта» не заполняется.

Агентство Телевидения Новости