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СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям

СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям

СБУ открыла дело по статье «Госизмена» за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 марта.

Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года, соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

"По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на заседании СНБО рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма и в этом контексте СБУ поручили изучить обстоятельства голосования 236 депутатами Верховной Рады 27 апреля 2010 Харьковских соглашений о возможной госизмене. Именно эти действия, считают в СНБО, создали почву для захвата полуострова. 

Отметим, что с 2014 года сотрудники СБУ открыли более 16,5 тысяч дел за госизмену и терроризм.

 

Агентство Телевидения Новости

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