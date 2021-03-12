Специалисты Службы судебной охраны в Харьковской области соревновались в гиревом спорте: сильнейшие получили медали

Сегодня, 12 марта, на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации ФСО «Динамо» Украины и состоялся турнир по гиревому спорту среди сотрудников территориального управления службы судебной охраны в Харьковской области.

Об этом сообщили в Службе судебной охраны.

Всего соревновались 12 участников. Они демонстрировали свою силу в толчке и рывке грузовой машины 24 кг для 7 категорий: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг и 95+ кг. На исполнение упражнения каждому участнику отводилось 10 минут.

Торжественную церемонию открытия посетили начальник Территориального Управления Службы судебной охраны Харьковской области Андрей Марущенко и заместитель главы в Харьковской области организации ФСО «Динамо» Украины Василий Гурьев.

Судьями соревнований стали заслуженный тренер Украины с гиревому спорту Александр Галашко, заслуженный тренер Украины мастер спорта Алексей Галашко и чемпионка мира среди юниоров Мария Жигалова.

Для участников соревнований с показательными выступлениями силового жонглирования выступили чемпионки мира в 2019 году, мастера спорта Украины Мария Жигалова и Ольга Масловец.

Гиревой спорт относится к олимпийским дисциплинам. Он рассчитан на определение силы и выносливости участников соревнований.

По результатами соревнований сильнейших в гиревом спорте наградили медалями. Они будут представлять Территориальное управление УСН в Харьковской области по гиревому спорту среди управлений Службы судебной охраны.

Агентство Телевидения Новости