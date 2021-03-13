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Максимум с начала года: в Украине более 13 тысяч новых случаев COVID-19

Максимум с начала года: в Украине более 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 13 276 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, за минувшие сутки госпитализировано - 3 967 человек; летальных случаев - 243; выздоровело - 4 897 человек.

Кроме того, проведено тестирований - 99 270 (в частности методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Агентство Телевидения Новости

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