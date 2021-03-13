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Суббота без воды: адреса отключений

Суббота без воды: адреса отключений

Как сообщил в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Независимости (Правды), 17, ул. Сумская, 45, 47, 49 до 20:00 13.03.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Сумская, 74, 80, 80-а, 82, 82-а, 84/2, 86 до 20:00 13.03.21 г.

Московский район:

ул. Металлиста, 10 (стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №3, стояк) до 20:00 13.03.21 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 23-б (п. №3, стояк) до 17:00 13.03.21 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), пер. Коровченковский (ч/с), ул. Красномаяцкая (ч/с) до 20:00 13.03.21 г.

Агентство Телевидения Новости

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