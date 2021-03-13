Данилов прокомментировал причастность к подписанию Харьковских соглашений первого заместителя Аппарата СНБО

Все причастные к подписанию Харьковских соглашений в 2010 году будут нести ответственность независимо от их должностей и фамилий. Это же касается первого заместителя Аппарата СНБО Руслана Демченко, заявил во время эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я могу сказать, что если кто-то, - не имеет значения, кто - из должностных лиц был причастен, он должен за это отвечать. Был ли господин Демченко причастен или нет - мне не известно. Если в процессе следствия, в процессе расследования, которые будут проводить следователи, что-то будет выясняться, еще раз - не имеет значения фамилия, имя, отчество, имеет значение позиция, которую будет занимать следствие... Вы слышали выступление Президента, он четко сказал: индульгенции ни у кого нет, если человек виновен, он должен отвечать", - заявил Данилов.

Напомним, 11 марта после брифинга секретарь СНБО Данилов заявил, что Служба безопасности Украины изучить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" и проверить всех 236 депутатов, которые их поддержали.

21 апреля 2010 тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в Харькове подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 долл за тысячу кубометров.

Агентство Телевидения Новости