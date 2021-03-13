В харьковской многоэтажке загорелся мусор в помещении мусоросборника

Сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о пожаре в подъезде 12-этажного жилого дома, что находится на ул. Л. Свободы, 31.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на момент прибытия пожарных было установлено, что горит мусор в помещении мусоросборника жилой многоэтажки. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Пожар был быстро ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить задымление лестничной клетки дома. Причина пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости