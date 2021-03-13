Степанов рассказал о выявленном в Украине «британском» штамме коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вошла в "достаточно тяжелый период" из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы должны понимать: мы действительно зашли в достаточно трудный период с точки зрения нового штамма коронавируса... Он более контагиозный, то есть большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. То есть совсем другая клиническая картина", - подчеркнул министр.

Агентство Телевидения Новости