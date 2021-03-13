За сутки COVID-19 подтвержден у 838 жителей Харьковщины

За прошлые сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 838 человек. Как сообщили в ХОГА, 607 из них - жители Харьковского района (546 - города Харькова).

Кроме того, 75 заболевших - жители Купянского, 53 - Изюмского, 39 - Красноградского, 27 - Богодуховского, 19 - Лозовского, 18 - Чугуевского районов.

Всего по области зарегистрировано 89221 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 79 144 больных выздоровели, 1708 - умерли.

Агентство Телевидения Новости