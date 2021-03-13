Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:26
Просмотров: 65

За сутки COVID-19 подтвержден у 838 жителей Харьковщины

За сутки COVID-19 подтвержден у 838 жителей Харьковщины

За прошлые сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 838 человек. Как сообщили в ХОГА, 607 из них - жители Харьковского района (546 - города Харькова).

Кроме того, 75 заболевших - жители Купянского, 53 - Изюмского, 39 - Красноградского, 27 - Богодуховского, 19 - Лозовского, 18 - Чугуевского районов.

Всего по области зарегистрировано 89221 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 79 144 больных выздоровели, 1708 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 