Боксер героически, но безуспешно, пытался подняться из нокаута

Организм напрочь отказывался слушаться.

В английском Болтоне состоялся вечер бокса. В рамках легкого веса (до 61,2 кг) дрались Гэри Калли из Ирландии и казахстанец Виктор Коточигов.

За минуту до конца 2-го раунда Калли провел "двойку", после которой Коточигов упал на спину..Тут же на "автопилоте" Коточигов стал пытаться принять горизонтальное положение, однако тщетно, и рефери зафиксировал нокаут.

У Калли это 12-я победа в 12-ти матчах на профессиональном ринге, в том числе 6-я - нокаутом.

Ниже на видео нокаут и "героические" попытки Коточигова подняться - с 1:50.





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