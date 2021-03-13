Сегодня 13:54
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Боксер героически, но безуспешно, пытался подняться из нокаута
Организм напрочь отказывался слушаться.
В английском Болтоне состоялся вечер бокса. В рамках легкого веса (до 61,2 кг) дрались Гэри Калли из Ирландии и казахстанец Виктор Коточигов.
За минуту до конца 2-го раунда Калли провел "двойку", после которой Коточигов упал на спину..Тут же на "автопилоте" Коточигов стал пытаться принять горизонтальное положение, однако тщетно, и рефери зафиксировал нокаут.
У Калли это 12-я победа в 12-ти матчах на профессиональном ринге, в том числе 6-я - нокаутом.
Ниже на видео нокаут и "героические" попытки Коточигова подняться - с 1:50.
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