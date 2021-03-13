В Украине обновлено деление на карантинные зоны: в «красной» - четыре области

Минздрав обновил деление на карантинные зоны. В частности, показатель госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения по состоянию на 12 марта в 8 областях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно ему, в красной зоне оказались Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевой зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

В частности, показатель госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения по состоянию на 12 марта превышено в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 12 марта составляет 75,4, в Винницкой области - 123,6; в Житомирской области - 92,6; в Закарпатской области - 87,6; в Ивано-Франковской области - 131,3; в Николаевской области - 81,2, в Хмельницкой области - 68,0; Тернопольской области - 60,1, в Черновицкой области - 90,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 66,9%.

Агентство Телевидения Новости