В Харькове, если медики не могут прийти на прививку, вакцинируют общественных деятелей

13 марта прививки вакциной Covishield на базе Харьковской областной клинической больницы получили 70 человек, среди которых 13 - журналисты ТРК «Украина» и UA: Суспільне, блоггеры и др. Об этом сообщили в ХОГА.

Как объяснила заместитель генерального директора областной клинической больницы по медицинской части Александра Цивковская, флакон с вакциной Covishield рассчитан на 10 человек. Вакцину нужно использовать в течение 6 часов после вскрытия флакона. В случае, когда кто-то из запланированных для прохождения прививки медиков не может пройти процедуру, остаток вакцины используются для тех, кто хочет вакцинироваться - и написали соответствующее заявление в Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

«Случается такое, что среди медицинских работников, которые приходят в кабинет прививки, проявляют противопоказания для проведения вакцинации. Тогда мы привлекаем общественных деятелей, журналистов и блогеров в соответствии со списками Департамента здравоохранения. Мы их обзваниваем - и они оперативно приезжают, чтобы у нас не оставались дозы во флаконе», - рассказала Александра Цивковская.

Она отметила, что для прохождения вакцинации желательно иметь декларацию с семейным врачом. Тогда человек уже зарегистрирован в электронной базе - и процесс вакцинации проходит быстрее.

«В связи с тем, что не все имеют декларации с семейными врачами, у нас существует очередь при внесении вакцинированных в электронную систему», - пояснила заместитель руководителя ОКБ.

Среди вакцинированных 13 марта - областной координатор гражданской сети «Опора» в Харьковской области Николай Зинченко.

«Я считаю, что COVID-19 является опасным для людей. У меня сейчас лично родители лежат в этой же самой больнице на лечении, в довольно такой тяжелой форме. Я понимаю, что это болезнь смертельная и очень опасная, поэтому считаю, что прививаться действительно нужно. У меня совершенно не было страхов относительно вакцинации, ведь вакцина сертифицирована, многие ею уже вакцинировались. Поэтому не вижу поводов бояться. Все прошло быстро, нормально, безболезненно», - рассказал общественный деятель.

Харьковский блоггер Павел Пахоменко считает необходимым популяризировать научный и экспертный подход - как в вопросах вакцинации, так и в других направлениях, касающихся каждого.

«Я подал заявку на Департамент здравоохранения обладминистрации, и меня позвали. Позвонили и сказали, чтобы я приходил сегодня быстро. Сегодня суббота, я был свободен и пришел, - рассказал Павел. - Вопрос вакцинироваться или нет - даже не стоял, потому что это адекватная, нормальная реакция. Об этом говорят все, кто являются экспертами в этой области. Вакцинация обязательна. И никакого страха у меня не было абсолютно. Процесс очень легкий, я ничего не почувствовал, занимает секунду. Вакцинировались - и все готово. Чувствую себя прекрасно, всем рекомендую, обязательно вакцинируйтесь».

Напомним, чтобы получить бесплатное прививки во время второй волны вакцинации граждане должны обратиться к семейному врачу. Также можно записаться в очередь на вакцинацию в мобильном приложении «Действие» или по телефону «горячей линии» 0800 60 20 19.

Агентство Телевидения Новости