В Казахстане разбился военный самолет Ан-26: есть жертвы

В Казахстане упал военный самолет АН-26, на борту которого находились шесть военных. Об этом информирует Tengrinews.kz.

Четверо военных погибли, сообщают СМИ.

Борт упал вблизи Алматы, не долетев до полосы посадки. Сейчас там работают работники полиции и врачи.

«Предварительно в Алматы при посадке упал военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы. На борту находилось 6 человек. Информации о погибших пока нет. Около 17:20 пропала связь. Сразу же объявили тревогу. Наши все службы выехали на место. Не долетел до полосы, потерпел крушение», — сообщили в аэропорту Алматы.

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