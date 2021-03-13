Завтра Прощеное воскресенье: запреты праздника
14 марта христиане восточного обряда будут отмечать Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели, который предшествует Великому посту. В этот день принято просить прощения у близких и тех, кого могли обидеть на протяжении года.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье
В праздник нельзя употреблять алкоголь.
Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.
Запрещается также обижаться на кого-то.
В этот день следует отказаться от шитья, стирки, уборки и другой работы по дому, а также физического труда.
Нельзя также убирать стол после трапезы, это считается плохой приметой. То, что осталось, следует накрыть простыней, это позволит притянуть благополучие и счастье.