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Завтра Прощеное воскресенье: запреты праздника

Завтра Прощеное воскресенье: запреты праздника

14 марта христиане восточного обряда будут отмечать Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели, который предшествует Великому посту. В этот день принято просить прощения у близких и тех, кого могли обидеть на протяжении года.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В праздник нельзя употреблять алкоголь.

Запрещено ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.

Запрещается также обижаться на кого-то.

В этот день следует отказаться от шитья, стирки, уборки и другой работы по дому, а также физического труда.

Нельзя также убирать стол после трапезы, это считается плохой приметой. То, что осталось, следует накрыть простыней, это позволит притянуть благополучие и счастье.

 

Агентство Телевидения Новости

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