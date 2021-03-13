В Сковородивке отметили Масленицу

На «Масленицу у Сковороды» 13 марта съехались гости со всей области. Об этом сообщают в ХОГА.

Впрочем, в этом году количество участников традиционного мероприятия, проводимого на территории Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды, было ограничено в связи с карантинными мерами.

Участников и гостей праздника от имени председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук поздравил ее заместитель Антон Деньгуб.

«Рад, что традиционные праздники продолжают объединять нас, даже в непростые времена. Уверен, что сегодня, как никогда, нам нужны светлые и радостные эмоции, которые дают вдохновение и силы преодолевать испытания и невзгоды, которые, к сожалению, выпали на долю нашей страны. Масленица - именно такой светлый праздник, который символизирует победу весны над зимой, добра над злом. Поэтому от главы областной администрации Айны Тимчук и от себя лично желаю всем теплой и солнечной весны, хорошего настроения и здоровья», - сказал Антон Деньгуб.

Он отметил, что праздник Масленицы проводится в Сковородиновке не случайно, ведь в следующем году будет отмечаться 300-летие со дня рождения известного украинского философа Григория Сковороды.

«Харьковщина, безусловно, гордится тем, что ее история связана с этой выдающейся личностью. И, конечно, мы гордимся нашим музеем Сковороды. Он является одним из «туристических магнитов» региона. И наша задача - привлечь внимание к музею и сделать его еще более популярным. Именно поэтому Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды - среди объектов, которые мы подали для участия в отборе Президентской программы «Большая реставрация». Надеемся, что в рамках этой программы мы сможем отреставрировать целых три объекта на территории музея дуб Сковороды, контору управляющего и комору - памятник архитектуры XIX века. Уверен, что здесь мы проведем еще много праздничных мероприятий для жителей Харьковщины», - отметил заместитель председателя Харьковской ОГА.

Для гостей праздника на территории музея работало 5 локаций, 4 сцены и фотозоне. Желающие имели возможность принять участие в мастер-классах по изготовлению куклы-мотанки, бисероплетению, валянию игрушек, изделий из дерева, петриковской росписи, изготовлению вышиванок, украинских платков, перчаток, светильников, созданию пряников или леденцов и тому подобное.

Директор Департамента культуры и туризма облгосадминистрации Людмила Терещенко отметила, что мероприятие организовано с соблюдением всех карантинных ограничений.

«Все проходит с соблюдением карантинных ограничений. Площадь Сковородиновки - более 18 га - позволяет соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей. Мы ожидаем немного посетителей – из-за карантина и отсутствия рейсового транспорта. Все гости доезжают на частном транспорте, есть организованные группы туристов. Все предупреждены о карантине и социальной дистанции. Сегодня здесь максимум полторы тысячи гостей, тогда как обычно на праздник собирается от 4 до 8 тысяч посетителей», - рассказала Людмила Терещенко.

Агентство Телевидения Новости