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Ай-яй-яй. Арбитр справил малую нужду в трусы прямо на футбольном поле

Ай-яй-яй. Арбитр справил малую нужду в трусы прямо на футбольном поле

Отвратное зрелище.

Перед началом матча розыгрыша Кубка Бразилии по футболу между "Боавистой" и "Гоясом" режиссер телевизионной трансляции вывел план с центральной камеры, которая крупно снимала арбитра матча Дениса да Силву Рибейро Серафима.

Арбитр по только ему известным причинам, не сходил в туалет в подтрибуном помещении и как раз справлял малую нужду, не снимая трусов, находясь в центре поля.

Вскоре после того, как с ног арбитра перестала течь моча, он дал свисток о начале матча.


Агентство Телевидения Новости

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