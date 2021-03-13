Впечатляющее попадание с середины площадки

Времени практически не оставалось.

В матче регулярного чемпионата НБА между командами "Мемфис Гриззлис" и "Денвер Нагетс" у "Мемфиса", разводившего мяч из аута со своей половины площадки, на заключительную атаку в 3-й четверти оставалось 2,8 секунды.

За это время баскетболист "Мемфиса" Джа Морант успел принять мяч в середине площадки и за мгновение до сирены совершить впечатляющий результативный дальний бросок, после которого "Мемфис" сократил отставание в счете до 77:81.

Остается добавить, что "Денвер" всё же праздновал победу в этом матче - 103:102.





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