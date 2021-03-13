В возрасте 27-ми лет умер бывший футболист юношеской сборной Украины

Трагическая судьба воспитанника донецкого "Шахтера".

Сегодня умер 27-летний украинский футболист Ростислав Багдасаров, начинавший свою карьеру в 2010-м году в донецком "Шахтере", завершивший в 2017-м - в "Колосе" из Коваливки.

Багдасаров был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 24-летнем возрасте из-за пробелм с сердцем.

Ростислав Багдасаров в начале своей многообещающей карьеры выступал в трех возрастах юношеской сборной Украины.

Агентство Телевидения Новости