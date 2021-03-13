Сегодня 20:27
Просмотров: 25
В возрасте 27-ми лет умер бывший футболист юношеской сборной Украины
Трагическая судьба воспитанника донецкого "Шахтера".
Сегодня умер 27-летний украинский футболист Ростислав Багдасаров, начинавший свою карьеру в 2010-м году в донецком "Шахтере", завершивший в 2017-м - в "Колосе" из Коваливки.
Багдасаров был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 24-летнем возрасте из-за пробелм с сердцем.
Ростислав Багдасаров в начале своей многообещающей карьеры выступал в трех возрастах юношеской сборной Украины.
Загрузка...