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В возрасте 27-ми лет умер бывший футболист юношеской сборной Украины

В возрасте 27-ми лет умер бывший футболист юношеской сборной Украины

Трагическая судьба воспитанника донецкого "Шахтера".

Сегодня умер 27-летний украинский футболист Ростислав Багдасаров, начинавший свою карьеру в 2010-м году в донецком "Шахтере", завершивший в 2017-м - в "Колосе" из Коваливки.

Багдасаров был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 24-летнем возрасте из-за пробелм с сердцем.

Ростислав Багдасаров в начале своей многообещающей карьеры выступал в трех возрастах юношеской сборной Украины.

Агентство Телевидения Новости

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