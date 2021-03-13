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13.03.2021 22:17
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Столкновение четырех авто на окружной: в числе пострадавших дети (видео)

Столкновение четырех авто на окружной: в числе пострадавших дети (видео)

Сегодня в 13:00 на окружной дороге на участке от улицы Беркоса в направлении авторынка Volkswagen Jetta, ВАЗ 2110, MAN и Ford: пострадали две женщины и двое детей.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 50-летний водитель MAN не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил ВАЗ, Volkswagen и Ford.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 64-летняя женщина-пассажир ВАЗ, а также 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, и двое ее маленьких детей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 УК Украины, обстоятельства устанавливаются.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

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