Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 14 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 156-а, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 14.03.21 г.

А также:

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №3) до 20:00 14.03.21 г.; ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк) до 17:00 15.03.21 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 23-б (п. №3, стояк) до 17:00 14.03.21 г.

Новобаварский район:

ул. Пермская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.21 г.

Основянский район:

пер. Подольский (ул. Гамарника), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.21 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 63 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.21 г.

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