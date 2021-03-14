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Пожар в Бабаях: в частном доме загорелась кухня

Пожар в Бабаях: в частном доме загорелась кухня

В поселке Бабаи Харьковского района 13 марта днем произошел пожар на улице Офицерской, 8.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила спасателям в 12:19.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в частном домовладении горит кухня на площади 15 м.кв.

Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Пожар они быстро локализовали в 12:46 и ликвидировали его в 13:35.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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