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Пожар в Бабаях: в частном доме загорелась кухня
В поселке Бабаи Харьковского района 13 марта днем произошел пожар на улице Офицерской, 8.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила спасателям в 12:19.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что в частном домовладении горит кухня на площади 15 м.кв.
Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Пожар они быстро локализовали в 12:46 и ликвидировали его в 13:35.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
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