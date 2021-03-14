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Коронавирус на Харьковщине: за сутки зарегистрировали 569 новых случаев и 7 смертей

Коронавирус на Харьковщине: за сутки зарегистрировали 569 новых случаев и 7 смертей

В Харьковской области за сутки выявили 569 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 89791 инфицированного COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1715 человек, за минувшие сутки умерли 7 заболевших.

При этом 79392 заболевших уже выздоровели (248 из них – за последние сутки), 8684 человека еще болеют, 314 инфицированных сейчас находятся под наблюдением медиков.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 92497 подозрений на коронавирус.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был подтвержден у 838 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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