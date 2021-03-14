Медики скорой помощи спасли жизнь харьковчанке, у которой остановилось сердце

В Харькове медики скорой помощи спасли жизнь женщине, у которой произошла остановка сердца.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, сегодня, 14 марта, в 6:16 в службу скорой помощи поступил экстренный вызов.

Сообщалось, что 70-летней женщине стало плохо с сердцем.

«Во время госпитализации сердце женщины внезапно остановилось. Бригада ЭМП 808 сразу начала проводить реанимационные мероприятия, благодаря которым сердечно-легочная деятельность больной была восстановлена», - рассказали в Центре.

Спасенную пациентку доставили в больницу.

Агентство Телевидения Новости