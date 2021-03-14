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Медики скорой помощи спасли жизнь харьковчанке, у которой остановилось сердце
В Харькове медики скорой помощи спасли жизнь женщине, у которой произошла остановка сердца.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так, сегодня, 14 марта, в 6:16 в службу скорой помощи поступил экстренный вызов.
Сообщалось, что 70-летней женщине стало плохо с сердцем.
«Во время госпитализации сердце женщины внезапно остановилось. Бригада ЭМП 808 сразу начала проводить реанимационные мероприятия, благодаря которым сердечно-легочная деятельность больной была восстановлена», - рассказали в Центре.
Спасенную пациентку доставили в больницу.
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