В Украине за сутки зафиксировали более 9 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 детей и 193 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 4 216 человек; летальных случаев - 145; выздоровели – 2 743 человек", - написал он на своей странице в соцсети сегодня утром.
Количество зарегистрированных инфицированных в Украине с начала пандемии теперь составляет 1 460 756 человек, умерли 28 303 заболевших, выздоровели – 1 222 516.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590), а также Харьковской (569) областях.
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 439 случаев;
Винницкая область - 634 случая;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 660 случаев;
Донецкая область - 346 случаев;
Житомирская область - 923 случая;
Закарпатская область - 311 случаев;
Запорожская область - 114 случаев;
Ивано-Франковская область - 461 случай;
Киевская область - 552 случая;
Кировоградская область - 56 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 344 случая;
Одесская область - 485 случаев;
Полтавская область - 105 случаев;
Ровенская область - 155 случаев;
Сумская область - 309 случаев;
Тернопольская область - 365 случаев;
Харьковская область - 569 случаев;
Херсонская область - 71 случай;
Хмельницкая область - 533 случая;
Черкасская область - 142 случая;
Черновицкая область - 477 случаев;
Черниговская область - 194 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 13 марта, в Украине было 13 276 новых случаев COVID-19.