В Украине за сутки зафиксировали более 9 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил в Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года. В частности, заболели 491 детей и 193 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 4 216 человек; летальных случаев - 145; выздоровели – 2 743 человек", - написал он на своей странице в соцсети сегодня утром.

Количество зарегистрированных инфицированных в Украине с начала пандемии теперь составляет 1 460 756 человек, умерли 28 303 заболевших, выздоровели – 1 222 516.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590), а также Харьковской (569) областях.

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 439 случаев;

Винницкая область - 634 случая;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 660 случаев;

Донецкая область - 346 случаев;

Житомирская область - 923 случая;

Закарпатская область - 311 случаев;

Запорожская область - 114 случаев;

Ивано-Франковская область - 461 случай;

Киевская область - 552 случая;

Кировоградская область - 56 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 344 случая;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 105 случаев;

Ровенская область - 155 случаев;

Сумская область - 309 случаев;

Тернопольская область - 365 случаев;

Харьковская область - 569 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 533 случая;

Черкасская область - 142 случая;

Черновицкая область - 477 случаев;

Черниговская область - 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 13 марта, в Украине было 13 276 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости