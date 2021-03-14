Украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист продолжил свою победную серию в профессионалах

28-летний украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист, сначала готовившися к Олимпиаде-2020, а затем перешедший в прошлом году в профессионалы, провел свой 6-й бой на профессиональном ринге и одержал 6-ю победу.

В главном поединке вечера бокса в Гамбурге (Германия) Выхрист дрался против венесуэльца Вилмера Васкеса, живущего в США.

Бой продлился все 8 раундов, запланированных регламентом, и завершился убедительной победой украинца по очкам. Все судьи выставили на своих записках 80-72 в пользу Выхриста.





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