В Нидерландах создали биоразлагаемую маску, из которой могут вырасти цветы
Дизайнер из Голландии Марианна до Гроот, известная в Сети как Marie Bee Bloom создала разовую биоразлагаемую защитную маску, которая является контейнером для проращивания семян цветов. Об этом рассказывает FastCompany.
"Материал для такой маски сделан из смеси риса, воды и натурального крахмала", - говорится в статье.
Между слоями биоразлагаемой ткани Марианна положила семена цветов. Стоят такие маски по 3,5 доллара за штуку.
"Каждый, кто станет использовать маски с таким красивым названием, сможет вырастить цветы на балконе, в саду или в кашпо в комнате, не потратившись на приобретение рассады или семян", - написала автор идеи.
Однако врачи уже предупредили жителей страны, что рисовая бумага ни разу не была протестирована как средство индивидуальной защиты, так что непонятно, будет ли маска защищать от коронавируса.