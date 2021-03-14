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На Харьковщине за сутки прививки от COVID-19 получили 120 человек - МОЗ
На Харьковщине за сутки, 13 марта, от коронавирусной инфекции COVID-19 привились 120 человек.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
По данным МОЗ, в Украине за минувшие сутки прививку от «ковида» получили 3596 человек.
С начала прививочной кампании в стране были вакцинированы 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.
За последние сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской (370).
При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (4784), меньше всего - в Черниговской области (926).
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