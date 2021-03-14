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Футбол, схожий на водное поло, с голом-красавцем пяткой

Футбол, схожий на водное поло, с голом-красавцем пяткой

В Казахстане начася чемпионат страны-2021 по футболу. Хоть и состояние поля было ужасным, матч не стали отменять.

"Туран" из Туркестана принимал в 1-м туре "Астану" на чрезмерно пропитанном влагой газоне. В первом тайме особенно мокрой была левая половина поля "Туркестан-Арены". А к финальному свистку всё поле походило на бассейн для водного поло.

В таких условиях команды сыграли вничью - 2:2. Дважды "Астана" выходила вперед, и дважды "Туран" отыгрывалсся.

При этом особо следует отметить второй гол "Астаны" - после подачи углового Абзал Бейсебеков пяткой перенаправил мяч в ворота "Турана". Ниже в видеообзоре матча этот гол-шедевр на 3:15.


Агентство Телевидения Новости

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