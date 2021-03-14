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Сегодня 13:04
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Бойца стошнило прямо в ринге

Бойца стошнило прямо в ринге

Вот это напринимал ударов.

В Бангкоке на турнире по тайскому боксу дрались два местных бойца – Юн Пайси и Бан Лим.

За 2 минуты 5 секунд до конца 4-го раунда Лим, вырвавшись из «объятий» соперника, опустился на колени, и стал прямо на ринг извергать изо рта рвотные массы.

Рефери стал считать до 10-ти, после чего присудил победу Паси техническим нокаутом.

Ниже на видео рвотные проблемы с организмом Бан Лима, вызванные, судя по всему, пропущенными ударами, на 6:40.


Агентство Телевидения Новости

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