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На Салтовке посреди улицы внезапно умер молодой мужчина (видео)

На Салтовке посреди улицы внезапно умер молодой мужчина (видео)

На Салтовке сегодня, 14 марта, утром внезапно скончался молодой мужчина. Происшествие произошло на Юбилейном проспекте.

Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов очевидцы.

Там же опубликовано видео, на кадрах которого зафиксировано, как парень набирает воду из автомата и вдруг падает на землю.

Очевидцы вначале даже предположили, что парня убили.

Однако в полиции данную информацию опровергли.

«Факт убийства не подтвердился. Во время просмотра камер видеонаблюдения установлено, что мужчина 1999 года рождения внезапно упал. Бригада медиков констатировала смерть мужчины», - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений

По информации интернет-пользователей, умерший был студентом ХАИ.

Агентство Телевидения Новости

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