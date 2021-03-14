На Салтовке посреди улицы внезапно умер молодой мужчина (видео)

На Салтовке сегодня, 14 марта, утром внезапно скончался молодой мужчина. Происшествие произошло на Юбилейном проспекте.

Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов очевидцы.

Там же опубликовано видео, на кадрах которого зафиксировано, как парень набирает воду из автомата и вдруг падает на землю.

Очевидцы вначале даже предположили, что парня убили.

Однако в полиции данную информацию опровергли.

«Факт убийства не подтвердился. Во время просмотра камер видеонаблюдения установлено, что мужчина 1999 года рождения внезапно упал. Бригада медиков констатировала смерть мужчины», - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений

По информации интернет-пользователей, умерший был студентом ХАИ.

Агентство Телевидения Новости