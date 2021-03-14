На Салтовке посреди улицы внезапно умер молодой мужчина (видео)
На Салтовке сегодня, 14 марта, утром внезапно скончался молодой мужчина. Происшествие произошло на Юбилейном проспекте.
Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов очевидцы.
Там же опубликовано видео, на кадрах которого зафиксировано, как парень набирает воду из автомата и вдруг падает на землю.
Очевидцы вначале даже предположили, что парня убили.
Однако в полиции данную информацию опровергли.
«Факт убийства не подтвердился. Во время просмотра камер видеонаблюдения установлено, что мужчина 1999 года рождения внезапно упал. Бригада медиков констатировала смерть мужчины», - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений
По информации интернет-пользователей, умерший был студентом ХАИ.