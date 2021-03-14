Одна из пострадавших в ДТП на окружной дороге скончалась в больнице

Накануне в 13:00 на окружной дороге на участке от улицы Беркоса в направлении авторынка столкнулись грузовик MAN, ВАЗ 2110, Volkswagen Jetta и Ford: травмы получили четыре человека, одна из пострадавших в больнице скончалась.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 50-летний водитель MAN не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил ВАЗ, Volkswagen и Ford.

С места аварии в больницу были доставлены четверо пострадавших: 64-летняя женщина-пассажир ВАЗ от полученных травм в больнице скончалась.

33-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, а также двое ее детей (12 и 9 лет) в удовлетворительном состоянии, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Агентство Телевидения Новости