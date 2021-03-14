Хоккеист при смерти после того, как шайба угодила ему в ухо

Трагедия с 19-летним хоккеистом.

В российском Ярославле в матче 1/8 финала плей-офф МХЛ между местным «Локо» и «Динамо» (Санкт-Петербург) шайба угодила в ухо капитану «Динамо» 19-летнему Тимуру Файзутдинову.

Файзутдинов упал на лед. Он почувствовал боль и вскоре потерял сознание.

Хоккеист доставлен в одну из больниц Ярославля с критической травмой головного мозга. Файзутдинов находится в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов.





Агентство Телевидения Новости