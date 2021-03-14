Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине на следующую неделю

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Об этом рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на других же сегментах валютного рынка доллар к гривне столь же незначительно снизился.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,76 до 27,75 грн (-0,03%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,76/27,77 до 27,71/27,73 (-0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,64/27,85 до 27,66/27,84 (+0,1%/-0,02%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Агентство Телевидения Новости