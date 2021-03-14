День украинского добровольца: 67 защитников Украины награждены орденами, 64 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского добровольца удостоил государственных наград тех, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, согласно указу №97/2021, орденом "За мужество" III степени отмечены 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.

Среди награжденных - члены добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также награждены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца. Уже несколько лет, начиная с 2017 года, в этот день украинцы чествуют и вспоминают проявивших мужество при защите суверенитета нашей страны в 2014 году добровольцев, а по всей стране проходят различные тематические выставки, просмотры книг и объявляются патриотические часы.

Агентство Телевидения Новости