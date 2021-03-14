В Италии с 15 марта усиливают карантин: закроются магазины и школы

В большей части Италии с понедельника, 15 марта, усиливают карантин. В течение Пасхи в стране будет действовать тотальный локдаун на фоне новой волны коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Так, в густонаселенных регионах Италии, в частности в Риме и Милане, уже с понедельника закроют магазины, рестораны и школы. Жители городов должны будут оставаться дома, за исключением поездок на работу, выходов по состоянию здоровья или по другим важные обстоятельства.

В офисе премьер-министра Италии Марио Драги сообщили, что дополнительные ограничения продлятся до Пасхи, а в течение трех выходных, с 3 по 5 апреля, вся страна перейдет к красной зоне карантина. По словам Драги, такие жесткие меры могут иметь последствия для экономики, однако необходимы, чтобы избежать ухудшения ситуации с коронавирусом.

В течение последних шести недель в Италии выросла заболеваемость COVID-19: ежедневно фиксируют более 25 000 случаев коронавируса. В большинстве регионов отделения интенсивной терапии переполнены.

Италия стала одной из первых стран в мире, которая в прошлом году ввела локдаун. За все время пандемии в стране зафиксировали более 3200000 случаев коронавируса, от осложнений COVID-19 умерли более 100 000 пациентов. Это второй после Великобритании показатель по количеству летальных случаев в Европе.

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