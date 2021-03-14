Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: полиция задержала подозреваемого с порезанными венами

В убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.

Об этом в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

«Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области», - написала она.

Омбудсмен напомнила, что ребенка искали четверо суток. По ее данным, все это время после совершения убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

«Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемый установлен по «горячим следам» - через два дня после обнаружения тела ребенка», - отметила Усенко.

Напомним, как сообщалось, 7-летняя школьница Мария Борисова пропала 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома, и что ее могли похитить.

Девочку искали несколько дней подряд и днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили ее тело.

Она была задушена, а на теле ребенка были обнаружены телесные повреждения, характерные для изнасилования.

Как сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Фейсбук, когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

«Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его «взять», нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз.

Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки», - написал он, добавив, что более детально о преступлении и задержании подозреваемого расскажет завтра, 15 марта, глава полиции Херсонской области Александр Прокудин.





Агентство Телевидения Новости