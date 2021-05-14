Строительство харьковского онкоцентра: идет монтаж колонн и армирование стен

В Харькове продолжаются строительные работы в новом современном онкологическом центре.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, на данный момент строители установили 28 колонн и продолжают возведение железобетонного каркаса будущего здания лечебно-диагностического корпуса.

«Железобетонные конструкции были проверены независимыми лабораториями - это Киевская и Харьковская лаборатории. После получения заключения подрядчику разрешен монтаж железобетонных конструкций. На сегодняшний день уже смонтировано и установлено 28 колонн. По графику начинают завоз диафрагмированных плит и начинают их монтаж. Сейчас параллельно строители переходят к работам в секции Б, которая также входит в первую очередь, и начинают монтаж колонн. Параллельно идет процесс армирования стен и заливка бетона», - рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Начальник участка подрядчика Василий Илькив рассказывает, что на объекте сейчас параллельно монтажа колонн происходит работа по обустройству фундаментов.

«Вчера мы залили бетоном 13 эстакад фундаментов. Сейчас строители ведут подготовительные работы для заливки бетоном внешних стен всей секцией А», - добавил начальник участка.

По данным ХОГА, на реализацию проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 190 600 000 гривен.

Проектом предусмотрены изготовление и монтаж железобетонного каркаса первой части лечебно-диагностического корпуса, устройство наружных и внутренних стен здания лечебно-диагностического корпуса, монтаж оконных блоков; устройства кровли, выполнение внутренних санитарно-технических работ, устройство систем отопления, обустройство индивидуального теплового пункта и строительство газовой котельной.

Агентство Телевидения Новости