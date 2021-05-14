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В Харькове сегодня проводят масштабные антитеррористические учения

В Харькове сегодня проводят масштабные антитеррористические учения

Сегодня, 14 мая, на территории Харькова будет проводиться очередной этап антитеррористических учений под руководством Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Кроме СБУ, в учениях принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств.

В связи с этим возможны ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, отвод автомобильного транспорта.

Поэтому в СБУ просят людей иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

«Призываем вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и просим оказывать максимальное содействие правоохранителям»,- добавили в пресс-службе ведомства.

Агентство Телевидения Новости

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