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В Лозовском районе во время пожара в доме пострадала женщина

В Лозовском районе во время пожара в доме пострадала женщина

В Лозовском районе Харьковщины во время пожара в доме пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 13 мая в 17:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Черниговское, где на ул. Леси Украинки,23 горел жилой дом.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 70 кв.м.

Во время попыток потушить пламя 60-летняя хозяйка дома получила ожоги рук. Однако от госпитализации она отказалась.

Локализовали пожар спасатели в 19:11, ликвидировали - в 21:10.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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