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В Лозовском районе во время пожара в доме пострадала женщина
В Лозовском районе Харьковщины во время пожара в доме пострадала женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 13 мая в 17:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Черниговское, где на ул. Леси Украинки,23 горел жилой дом.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 70 кв.м.
Во время попыток потушить пламя 60-летняя хозяйка дома получила ожоги рук. Однако от госпитализации она отказалась.
Локализовали пожар спасатели в 19:11, ликвидировали - в 21:10.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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