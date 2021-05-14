Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 665 новых случаев, умерли 25 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 665 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, среди заболевших – 449 жителей Харьковского района (403 харьковчан).

Также диагноз подтвержден у 68 жителей Чугуевского, 44 – Изюмского, 38 -– Лозовского, 34 – Красноградского, 29 – Купянского, 3 – Богодуховского районов.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 142 415 случаев заболевания.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 25 человек, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3002 летальных случая.

При этом 119443 заболевших уже выздоровели (1016 из них – за прошедшие сутки), 19970 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 376 человек.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили 635 заболевшим, 23 человека умерли.

Агентство Телевидения Новости