На площади Свободы ограничили движение транспорта

На площади Свободы временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой к проведению Харьковского полумарафона на площади Свободы.

Так, проезд по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, запрещен с 8:00 14 мая до завершения массового мероприятия.

В это время движение транспорта организовано по правой стороне площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также до завершения массового мероприятия приостановлена работа парковки на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Агентство Телевидения Новости