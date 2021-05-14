14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Постановление №4479 "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", Верховная Рада приняла 2 февраля этого года.

14 мая - это день, когда в 1948 году была провозглашена независимость Израиля как еврейского государства.

По данным Института национальной памяти, по состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста.

В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

Напомним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к председателю правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнер Шалев с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира". Митрополит Андрей руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине.

Агентство Телевидения Новости