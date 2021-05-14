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Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой

Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой

14 мая Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Постановление №4479 "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны", Верховная Рада приняла 2 февраля этого года.

14 мая - это день, когда в 1948 году была провозглашена независимость Израиля как еврейского государства.

По данным Института национальной памяти, по состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста. 

В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

Напомним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к председателю правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнер Шалев  с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира". Митрополит Андрей руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине.

 

Агентство Телевидения Новости

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