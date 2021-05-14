Киевское "Динамо" выиграло все трофеи в украинском клубном футболе в сезоне 2020/2021 гг.

Кубок Украины по футболу нашел своего обладателя.

В финальном матче в Тернополе встречались киевское "Динамо" и луганская "Заря". Основное время матча завершилось вничью - 0:0. В овертайме единственный и победный гол, принесший "Динамо" победу 1:0, провел Виктор Цыганков.

"Динамо" в 13-й раз в своей истории стало обладателем Кубка Украины. В нынешнем же сезоне киевская команда выиграла и Суперкубок Украины, и чемпионат Украины и, вот теперь, Кубок Украины.

После награждения в раздевалке "Динамо" Жерсон Родригес демонстрировал свои навыки барабанщика, и все футболисты мелодично скандировали: "Динамо!", "Динамо!".





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