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14.05.2021 19:25
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Государственное регулирование цен на топливо - удар по легальному топливному рынку - эксперты

Государственное регулирование цен на топливо - удар по легальному топливному рынку - эксперты

Инициатива властей установить государственное регулирование цен на нефтепродукты для АЗС лишь простимулирует кустарное производство бензина и схемы избежания налогов.  Об этом заявил ряд экспертов и представители профильной ассоциации.

"Инициатива Министерства экономики и сельского хозяйства Украины ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, создаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения", - говорится в статье Консалтинговой группы "А-95".

Не поддержали инициативу Кабмина и в Европейской Бизнес ассоциации (EBA), отметив, что подобные инициативы противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес-процессы.

"В рыночную цену топлива заложена не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным Международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн (как говорится в проекте), но расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, сменность курса валют, контроль качества и тому подобное. Поэтому, "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций, и тому подобное", - отметили в EBA.

К критике госрегулирования цен на топливо присоединилась также Нефтегазовая ассоциация Украины, отметив, что установление предельной надбавки на бензин и дизельное топливо спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для усиления позиций "теневых" АЗС.

Как сообщалось ранее, на своем заседании 14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.

 

Агентство Телевидения Новости

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